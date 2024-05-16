ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، بشكل طفيف في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145900 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 145800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.