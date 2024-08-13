ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق بورصتي "الكفاح والحارثية" مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.