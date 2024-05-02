ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد ، ليوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145750 دينارا مقابل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 145500 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 145550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.