ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، اليوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149850 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت 150000 حيث بلغ سعر البيع دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 148700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.