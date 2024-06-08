ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145950 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.