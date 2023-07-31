ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار.