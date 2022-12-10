ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 150350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 دينارا مقابل 100 دولار.