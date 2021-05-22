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ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-22T07:07:12+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف ، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 148700 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما بورصة اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم تشهد تداولا اليوم حيث لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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