ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في اسواق بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، بشكل طفيف في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 149100 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا ان الدولار سجل ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.