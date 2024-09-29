ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت يوم أمس السبت 151500 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 151700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151600 دينار مقابل 100 دولار.