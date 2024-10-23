ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف ، صباح اليوم الأربعاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 152600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 152650 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.