ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الاحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت يوم أمس السبت 149600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار.