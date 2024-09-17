ارتفاع "طفيف" بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل مع بدء افتتاح البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل فقد سجلت اسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة ارتفاعا طفيفا، حيث كان سعر البيع 150100 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.