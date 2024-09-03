ارتفاع "طفيف" بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل مع افتتاح بورصتي البلاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 149200 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا محلات الصيرفة سعر البيع 149250 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 149150 دينارا مقابل 100 دولار.