ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 149500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار .

فيما سجل الدولار في اربيل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة اذ بلغ سعر البيع 149800 دينار ، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل كل 100 دولار.