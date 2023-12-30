ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف في بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مساء يوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وكانت قد سجلت صباح هذا اليوم 152050 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت للبيع 153000 دينار، والشراء 151000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151700 دينار.