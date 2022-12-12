ارتفاع طفيف بأسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 150175 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار يوم امس 150150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.