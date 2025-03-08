ارتفاع طفيف بأسعار الدولار ببغداد واستقرارها في اربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل طفيف، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148350 دينارا مقابل 100 دولار. .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.