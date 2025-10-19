ارتفاع طفيف بمعدل التضخم في العراق خلال أيلول الماضي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر أيلول الماضي، وذلك وفقا للمتابعة الميدانية لأسعار المستهلك التي تنفذها فرق هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في المحافظات كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معدل التضخم شهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر ايلول الماضي، بنسبة (0.2%) مقارنة بشهر آب الذي سبقه"، لافتا الى ان التضخم السنوي خلال شهر ايلول، انخفض بنسبة (0.3%) مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2024.

وبحسب الهنداوي، فإن أسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية، سجلت انخفاضا بنسبة (0.2%)، خلال شهر ايلول، متأثرة بانخفاض اسعار الاسماك بنسبة (5.5%)، واللحوم بنسبة (0.7%)، والخبز والحبوب بنسبة (0.2%).

كما انخفضت خمسة أقسام أخرى خلال شهر ايلول، وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة (0.8%)، وأسعار أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية، والاتصال، والفنادق بنسبة (0.1%) لكل قسم منها، في حين انخفض قسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.3%).

هذا وسجل قسم السكن ارتفاعا بنسبة (0.9%)، مع ثلاثة أقسام أخرى ارتفعت اسعارها، وهي التبغ بنسبة (0.2%)، والصحة بنسبة ارتفاع (0.4%)، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2.2%)، بينما حافظ قسما التعليم والنقل على ذات المعدلات المسجلة خلال شهر آب السابق.