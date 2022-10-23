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صادرات العراق النفطية إلى لأمريكا ترتفع بشكل طفيف في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-23T05:31:13+0000
صادرات العراق النفطية إلى لأمريكا ترتفع بشكل طفيف في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع طفيف بصادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 130 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.053 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 167 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.220 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 130 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 11 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.372 مليون برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 747 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 230 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 214 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 158 الف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمعدل 134 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 39 ألف برميل يوميا ومن نيجيريا بمعدل 29 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا.

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