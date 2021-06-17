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ارتفاع طفيف بسعر الدولار مع إغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-17T15:21:09+0000
ارتفاع طفيف بسعر الدولار مع إغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت البورصة خلال افتتاحها صباح هذا اليوم على 148600 دينار لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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