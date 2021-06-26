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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-26T07:25:58+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147375 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح قد سجلت يوم الخميس الماضي 147300 دينار عراقي .

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يشهد تداولا للدولار فيها لوجود عطلة رسمية.

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