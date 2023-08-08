ارتفاع طفيف بالمبيعات النقدية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية بشكل طفيف في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، الى 31 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 208 ملايين و 123 الفا و 963 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 176 مليوناً و 613 الفاً و 963 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 31 مليونا و 510 آلاف على شكل مبيعات نقدية مرتفعة عن يوم امس الاثنين والبالغة 29 مليوناً و 120 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 17 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 97 شركة.