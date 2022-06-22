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ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-22T14:47:29+0000
ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على سعرصرف بلغ 148350 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 148300 دينار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148750 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء  147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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