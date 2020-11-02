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ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-02T07:21:59+0000
ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي، الاثنين 2  تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125200 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاحد 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 125500 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125300 لكل مائة دولار امريكي.

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