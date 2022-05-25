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ارتفاع طفيف باسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-25T14:29:27+0000
ارتفاع طفيف باسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 148175 ديناراً عراقياً، مقابل كل 100 دولار امريكي، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148150 ديناراً.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

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