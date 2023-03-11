ارتفاع طفيف باسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 157100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 157050 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 157600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157000 دينار مقابل 100 دولار.