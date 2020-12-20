ارتفاع صرف الدولار يصدم اهالي الموصل والنزاعات تندلع بين أصحاب المحال بسبب "الديون السابقة"

شفق نيوز/ أفاقت اسواق الموصل يوم الأحد، على دوامة من الصراعات والمشاكل بين التجار وأصحاب المحلات على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار الى 1450 ديناراً .

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

خسائر فادحة

وقال عمر أحمد أحد تجار المواد الغذائية لوكالة شفق نيوز؛ انه قد خسر قرابة 40 مليون دينار واليوم تفاقمت الخسارة لأنه مجبر على تسديد الديون بالسعر الجديد، لافتا إلى أن اصحاب المحال لا يقبلون بتسديد ديونهم بالسعر الجديد ويقولون إن التسديد بالسعر القديم عندما كان 1225.

ورأى أحمد؛ ان المشكلة ليست في خسارتهم فقط، انما باسعار المواد التي بدأت بالارتفاع من اليوم وسيكون هذا على كاهل المواطن والعاملين بالأجر اليومي، ومن كان يعيش بأعجوبة وقدرة فإنه يحتاج الى معجزة لكي يعيش ويشبع عائلته بعد اليوم، مشيرا إلى أن نينوى فيها نسبة بطالة تصل الى 40% بحسب آخر الاحصائيات الرسمية.

الحكومة تجبرنا على الانتحار

أما علي وهو أحد العاملين بالأجر اليومي في السوق يجلس اليوم على قارعة الطريق واصفا السوق بأنه أشبه بمنع التجوال ولم يعمل بدينار واحد اليوم.

وقال لوكالة شفق نيوز "انا اعمل يوميا بـ5 الى 8 الاف دينار فكيف سأعيش في الأيام المقبلة؟".

وتساءل "مالذي تريده الحكومة منا هل تريد ان نقتل انفسنا او ننتحر او نسرق حتى نعيش وتعيش عوائلنا".

ورغم ان علي ذكر كلمة السرقة بصورة عفوية ولم يكن لديه نوايا بذلك، إلا أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار سيزيد من الأمر تعقيداً وقد يرفع من معدلات الجرائم الجنائية في الفترة القادمة تزامناً مع صعوبة العيش والأوضاع التي عاشتها نينوى بصورة عامة والموصل بصورة خاصة.

الأزمة الأكبر

أما عبدالله وهو صاحب محل بين انه سيجبر على رفع الاسعار في الايام القادمة بعد نفاذ البضائع والمواد القديمة وهو سيكون مثل الوسيط ولاعلاقة له بالارتفاع لكن الضحية في البداية والنهاية هو المواطن لاغير فهو يدفع ثمن سياسات الحكومة الخاطئة وفشل الطبقة السياسية الذي يجر البلاد الى نهاية مجهولة وهاوية قد لا يخرج منها.

ورأى عبدالله ان الأزمة الحقيقية ليست في الارتفاع فقط فالمشكلة الحقيقية والازمة الكبرى في تأخر الرواتب، اي بمعنى ان النقد لن ينزل الى السوق بصورة منتظمة وفي تلك الساعة سيكون الناس في موقف لا يحسدون عليه.

العام الأصعب

أما الناشط في مجال العمل الإغاثي محمد كريم؛ قال لوكالة شفق نيوز؛ ان "العام المقبل سيكون الأصعب على ابناء الموصل خصوصا في ظل وجود عدد كبير من الأرامل واليتامى في هذه المدينة التي شهدت أعنف حرب في التاريخ الحديث؛ مبينا أن "الفقير يحتاج الى اعجوبة ومعجزة للمعيشة".

وأفاد مسؤول في البنك المركزي العراقي يوم الأحد بتدشين التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني لبيع العملة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "البنك باشر بتطبيق السعر الجديد لبيع الدولار"، مضيفا انه "تم بيعه في مزاد اليوم على 1450 دينارا للدولار الواحد".

ووفقا لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز؛ فأن محافظ البنك المركزي اصدر توجيها للمصارف الحكومية والاهلية يبلغهم بسعر صرف الدولار الجديد.