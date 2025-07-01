ارتفاع صباحي بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز – بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فان الدولار سجل ارتفاعا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 مقابل 100 دولار.