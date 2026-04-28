ارتفاع صادرات إيران إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي بنسبة 100% خلال شهر

سجّلت الصادرات الإيرانية المتجهة إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي الدولي البري نمواً لافتاً خلال شهر فروردين الإيراني الممتد من مارس إلى أبريل 2026، إذ ارتفعت بنسبة 100 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تنامي النشاط التجاري بين البلدين.

وقال مدير عام جمارك محافظة إيلام الإيرانية سهراب كمري إن حجم الصادرات المارة عبر معبر مهران تجاوز 246 ألف طن من البضائع، بقيمة تخطت 60 مليون دولار خلال شهر واحد فقط، مؤكداً أن المعبر يشهد حركة شحن يومية نشطة تصل إلى نحو 600 شاحنة متجهة نحو الأسواق العراقية.

وأضاف أن منفذ مهران حافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري رغم التحديات الإقليمية، مبيناً أن العمل استمر على مدار الساعة لضمان عدم تكدس البضائع وتسريع وصول السلع إلى العراق، لما يمثله المعبر من شريان اقتصادي مهم بين الجانبين.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الطلب العراقي على السلع الإيرانية لا يزال مرتفعاً، ولاسيما المنتجات الزراعية ومواد البناء والسيراميك والكلنكر والأواني البلاستيكية والأسماك الحية وحديد التسليح، وهي من أبرز البضائع التي تم تصديرها خلال الفترة المذكورة.

وبيّن أن هذا الارتفاع يعكس توسع حضور المنتجات الإيرانية داخل السوق العراقية، مستندة إلى تنوع المعروض والأسعار التنافسية، فضلاً عن القرب الجغرافي وسهولة النقل عبر المنافذ البرية.

ويُعد معبر مهران الحدودي من أهم المنافذ البرية المستخدمة في حركة التبادل التجاري بين إيران والعراق، إذ يربط محافظة إيلام الإيرانية بالمحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، ما يجعله ممراً رئيسياً لتدفق السلع والشاحنات بشكل يومي.