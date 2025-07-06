ارتفاع صادرات نفط العراق الى امريكا

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، عن رفع امريكا استيرادها النفطي من العراق خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 6.188 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 952 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.236 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 212 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 29 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 183 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.228 ملايين برميل يوميا، تليها نيجيريا بمعدل 419 ألف برميل يوميا، تليها السعودية بمتوسط 351 ألف برميل، ومن المكسيك بمعدل 342 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 191 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 175 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 126 ألف برميل يومياً، و من ليبيا بمعدل 80 ألف برميل، ومن فنزويلا بمعدل 64 ألف برميل يوميا".