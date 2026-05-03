ارتفاع صادرات مصر إلى العراق لـ880 مليون دولار خلال 2025

تشير تقديرات التجارة الخارجية لعام 2025 إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى العراق لتصل إلى نحو 880 مليون دولار، مقارنة بنحو 815.9 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نمواً يقارب 8%، مدفوعاً بزيادة الطلب في السوق العراقية على السلع المصرية.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UN COMTRADE) التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الصادرات المصرية إلى العراق لعام 2025، كانت ابرزها المعدات الكهربائية والإلكترونية بقيمة بلغت نحو 159.76 مليون دولار، تلتها المنتجات البلاستيكية بنحو 108.20 مليون دولار، ثم الخضروات الصالحة للأكل وبعض الجذور والدرنات بقيمة 75.05 مليون دولار، فيما سجلت المستحضرات الغذائية المتنوعة نحو 74.21 مليون دولار،

وتابعت كما بلغت صادرات الفواكه والمكسرات وقشور الحمضيات والبطيخ حوالي 51.51 مليون دولار، في حين وصلت صادرات الأثاث والمباني الجاهزة والإنارة إلى نحو 51.09 مليون دولار، وسجلت مصنوعات الحديد والصلب مستويات مهمة ضمن بنود مواد البناء. الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل بقيمة 77.2 مليون دولار، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنحو 36.5 مليون دولار.

وتتركز الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2025 في مجموعة من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها المنتجات الغذائية مثل المعلبات والزيوت والألبان والمكرونة، ومواد البناء مثل الحديد والإسمنت والسيراميك، إلى جانب الأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والكيماويات والمنتجات الدوائية، فضلاً عن نمو صادرات الفواكه والمنتجات الزراعية.

ويعكس هذا التوزيع استمرار اعتماد السوق العراقية على السلع المصرية، خصوصاً في قطاعات الغذاء ومواد البناء، بالتزامن مع توسع مشاريع الإعمار وارتفاع الطلب المحلي، ما يعزز موقع العراق كأحد أهم خمس أسواق عربية للصادرات المصرية.