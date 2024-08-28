ارتفاع صادرات مصر إلى العراق لتتجاوز 300 مليون دولار في 5 أشهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى العراق منذ بداية العام الحالي.

ورصدت بيانات الجهاز، وصول إجمالى الصادرات المصرية إلى العراق لمستوى 308 ملايين و553 ألف دولار فى الفترة من كانون الأول/ يناير وحتى آيار/ مايو الماضى، حيث بلغت ارتفاعا الى 274 مليون و73 ألف دولار، في نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت 34 مليونا و480 ألف دولار.

وفي المقابل، أشارت البيانات الى أن واردات مصر من العراق سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 4 ملايين و105 آلاف دولار فى الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل مليوني و357 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت مليون و 748 ألف دولار.

وجاءت قيمة حركة التجارة بين مصر والعراق ضمن قائمة التبادل التجارى بين مصر ودول السوق العربية المشتركة، والتي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إليها لتصبح مليارا و639 مليون دولار فى الفترة من كانون الأول/ يناير وحتى أيار/ مايو الماضي، مقابل نحو مليار و448 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 191 مليونا و778 ألف دولار.

ويجري رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة رسمية الى مصر يرافقه وفد من الحكومة العراقية يضم كلا من: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التجارة اثير الغريري، وعددا من كبار المسؤولين العراقيين.