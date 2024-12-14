ارتفاع صادرات صناعة عمان الى العراق خلال 11 شهرا

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم السبت، عن ارتفاع صادرات صناعة عمان الى العراق خلال الاشهر الـ11 الماضية من العام الحالي 2024.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات الغرفة خلال تلك الأشهر وصلت إلى 6.397 مليارات دينار أردني، مقابل 6.406 مليارات دينار أردني للفترة نفسها من عام 2023".

وأضافت أن أربع دول عربية وأجنبية، استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي وهي: الهند، والولايات المتحدة الأميركية، العراق، والسعودية، مسجلة ما قيمته 4.032 مليارات دينار.

وبحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، بنسبة 44 بالمئة، لتسجل 1.533 مليار دينار مما جعلها بمقدمة الدول العربية والاجنبية الأكثر استقبالا لصادرات عمان، وجاءت الهند ثانيا حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 896 مليون دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق الذي جاء ثالثا خلال الأشهر الـ 11 ، بنسبة 11.7 بالمئة، لتسجل ما قيمته نحو 884 مليون دينار مقابل 791 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وحلت السعودية رابعا حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 719 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 744 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 641 مليون دينار، و الجلدية والمحيكات 247 مليون دينار.

والدولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.