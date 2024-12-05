ارتفاع صادرات زيت الوقود العراقي إلى ميناء الفجيرة خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت صادرات زيت الوقود العراقي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول حسب ما أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العراقية

وأظهرت البيانات "أن العراق واصل إرسال المزيد من زيت الوقود إلى الميناء، بمتوسط ​​169 ألف برميل يوميا حتى الآن في ديسمبر مقارنة بـ 139 ألف برميل يوميا في نوفمبر".

وأوقفت مصفاة البصرة العراقية إحدى وحدات معالجة الخام الأربع بسبب ارتفاع مستويات مخزونات زيت الوقود، حسبما ذكرت كوموديتي إنسايتس في الثالث من ديسمبر نقلا عن مصادر في السوق.