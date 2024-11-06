ارتفاع صادرات النفط الأميركية لأعلى مستوى على الإطلاق

شفق نيوز/ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية إلى مستوى قياسي بلغ 7.62 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي من الشهر الجاري.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات المنتجات النفطية ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً على أساس أسبوعي، وهي أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في السابع من حزيران/ يونيو الماضي، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان الرقم القياسي السابق لإجمالي الصادرات النفطية أيضاً في الأسبوع المنتهي في السابع من حزيران/ يونيو الماضي عند 7.5 مليون برميل يومياً.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت في الاسبوع المنتهي في أول تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاعها 1.1 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 522 ألف برميل.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 281 ألف برميل يومياً.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.4%.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 412 ألف برميل إلى 211.3 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بهبوطها 878 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة زيادة مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 2.9 مليون برميل إلى 115.8 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.1 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع1.7 مليون برميل في اليوم خلال نفس الأسبوع.