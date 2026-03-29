ارتفاع صادرات النفط الفنزويلي إلى أميركا مقارنة بما قبل اعتقال مادورو

أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الفنزويلي خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالمستويات التي كانت مسجلة قبل التطورات السياسية الأخيرة التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز كانت واردات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي تدور حول نحو معدل 96 ألف برميل يومياً في فترات سابقة ما قبل الاعتقال قبل أن ترتفع لاحقاً لتصل معدل 549 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 472%.مع عودة تدريجية لتدفق الخام الثقيل الفنزويلي إلى المصافي الأمريكية.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تغيّرات في سياسة التراخيص والعقوبات الأمريكية المتعلقة بقطاع الطاقة في فنزويلا، ما سمح بزيادة محدودة في حجم الإمدادات، إلى جانب حاجة المصافي الأمريكية للخام الثقيل.

وسعت الولايات المتحدة تحركاتها السياسية والاقتصادية تجاه فنزويلا في إطار سعيها لتعزيز نفوذها هناك، خصوصاً بسبب ما تمتلكه البلاد من أكبر احتياطي نفطي في العالم، ما يجعلها هدفاً استراتيجياً مهماً في سوق الطاقة العالمية.