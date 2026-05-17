ارتفاع صادرات النفط العراقي لأميركا إلى 100 ألف برميل الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، يوم الأحد، أن العراق حلّ بالمرتبة السادسة ضمن أكبر الدول الموردة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت إذ بلغت 100 ألف برميل يومياً مقارنة مع 76 ألف برميل يومياً في الأسبوع السابق، ما يمثل زيادة قدرها 24 ألف برميل يومياً، وبنسبة نمو بلغت نحو 31.6%.

وأضافت الإدارة أن كندا تصدرت قائمة الموردين إلى الولايات المتحدة بواقع 4.067 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ588 ألف برميل يومياً، ثم كولومبيا بـ164 ألف برميل يومياً، وجاءت السعودية رابعاً بواقع 154 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للبيانات، جاءت البرازيل خامساً بـ109 آلاف برميل يومياً، فيما حل العراق سادساً، متقدماً على نيجيريا التي بلغت صادراتها 87 ألف برميل يومياً، والمكسيك بـ71 ألف برميل يومياً، ثم الإكوادور بـ64 ألف برميل يومياً، في حين لم تسجل ليبيا أي صادرات نفطية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها.