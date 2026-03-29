ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى أميركا خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، بارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت وكالة شفق نيوز، إحصائيات الإدارة، التي أظهرت إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغ 5.889 ملايين برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 502 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 6.391 ملايين برميل يومياً".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت 270 ألف برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 157 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 113 ألف برميل يومياً".

وأشارت إلى أن "أكبر الاستيرادات النفطية الأميركية خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل 3.927 مليون برميل يومياً، تلتها السعودية بواقع 605 آلاف برميل يومياً، ثم فنزويلا بمتوسط 549 ألف برميل يومياً، والمكسيك بمعدل 227 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للبيانات، بلغت الاستيرادات الأميركية من البرازيل 164 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا 88 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا 59 ألف برميل يومياً، فيما لم تُسجل أي واردات من الإكوادور أو ليبيا.

وتستورد الولايات المتحدة معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية، فيما يقدر استهلاكها اليومي بنحو 20 مليون برميل، ما يجعلها أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويعتمد العراق في تصدير نفطه الخام إلى الأسواق الآسيوية على الشحن عبر مضيق هرمز، بينما تُنقل الصادرات المتجهة إلى أوروبا وأميركا عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وتعد اليونان وإسبانيا وإيطاليا من أبرز الأسواق الأوروبية للخام العراقي، إذ تذهب نحو 20% من صادرات العراق إلى أوروبا، مقابل نحو 10% إلى الولايات المتحدة.