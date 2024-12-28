ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الأردن في 2024

شفق نيوز/ ارتفعت صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال 11 شهر من العام الحالي 2024، بنسبة 7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقالت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت خلال 11 شهر من العام الحالي بنسبة 7.45% لتصل إلى 3 ملايين و560 ألفا و446 برميلا مقارنة بالصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023 التي بلغت 3 ملايين و313 ألفا و621 برميلا.

وأشارت "سومو"، إلى أن الأردن استورد خلال العام الماضي من النفط العراقي حوالي 3.8 ملايين برميل نفط بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تم تجديدها والعمل بها خلال منتصف العام الحالي.

واتفق الأردن مع العراق في شهر آب من العام الماضي على رفع الاستيراد من 10 آلاف شهريا إلى 15 ألف برميل ليزداد الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي حوالي 10 في المائة من احتياجات الأردن من النفط الخام.