ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال النصف الأول من 2024

شفق نيوز/ ارتفعت صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 29‎%‎ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2023 .

وقالت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ، إن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 29% لتصل الى 2 مليون، و 112 ألفا، و620 برميلا مقارنة بالصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023 التي بلغت مليونا و 496 الفا و 258 برميلا .

وأشارت سومو ان الاردن استورد خلال العام الماضي من النفط العراقي حوالي 3.8 ملايين برميل بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تم تجديد والعمل بها خلال منتصف العام الحالي.

واتفق الأردن مع العراق في شهر آب/أغسطس من العام الماضي على رفع الاستيراد من 10 الاف شهريا الى 15 ألف برميل لترتفع الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي حوالي 10 في المائة من احتياجات الأردن من النفط الخام.