ارتفاع صادرات الكهرباء الأردنية إلى العراق بنسبة 13% خلال 4 أشهر

شفق نيوز- عمّان

أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات الطاقة الكهربائية إلى مركز طريبيل الحدودي مع العراق بنسبة 13% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، في مؤشر على تنامي التعاون الكهربائي بين البلدين.

وبحسب بيانات الشركة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت صادرات الكهرباء إلى مركز طريبيل 2.6 جيجاواط/ساعة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ2.3 جيجاواط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بنسبة 3.5%، لتصل إلى 7683.2 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ7420.6 جيجاواط/ساعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الطاقة الكهربائية الأردنية بشكل عام ارتفاعاً بنسبة 24.7%، لتبلغ 124.2 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ99.6 جيجاواط/ساعة، توزعت بين العراق وفلسطين.