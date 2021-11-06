ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 187 ألف برميل يومياً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 187 ألف برميل يوميا كمتوسط للاستيرادات خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.319 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 129 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.448 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 187 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 155 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,685 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 439 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 397 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 206 آلاف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من برازيل بلغت 178 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 92 الف برميل يوميا، ثم جاءت كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 81 الف برميل يوميا ، ثم جاءت نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 64 الف برميل يوميا".