ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لنحو 6 ملايين برميل في شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت الى ما يقارب من 6 ملايين برميل في شهر تشرين الاول الماضي .

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال شهر تشرين الاول الماضي 5 ملايين و952 ألف برميل وبمعدل 192 ألف برميل يوميا"، مرتفعا عن شهر ايلول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية لأمريكا فيه نحو "1.5 مليون برميل وبمعدل 50 ألف برميل يومياً".

وأضاف أن "العراق صدر النفط الخام لامريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الاول بمعدل 188 الف برميل يومياً، فيما صدر متوسط 239 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 155 الف برميل يومياً في الأسبوع الثالث"، موضحاً أن "الاسبوع الرابع بلغ 187 الف برميل".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن "العراق جاء بالمرتبة الخامسة بأكبر مصدر لأمريكا بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربياً بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر تشرين الاول 10 ملايين و509 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك "