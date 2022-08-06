ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا في أسبوع  

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى أمريكا خلال الأسبوع الماضي لتبلغ معدل 369 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 6196 مليون برميل يوميا مرتفعة بمقدار 847 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5349 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 369 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، مرتفعة عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 165 الف برميل يوميا ".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.673 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 815 الف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 500 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 328 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 243 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 211 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 57 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينيداد توباغو او روسيا".