ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.253 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 278 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.975 ملايين برميل يوميا.

وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 182 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 55 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 127 ألف برميل يوميا.

وأشار الجدول، إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,387 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 61 مليون برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 436 ألف برميل يومياً، ومن ثم برازيل بمعدل 221الف برميل يومياً.

ووفقاً لجدول الإدارة، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بمعدل 146 الف برميل يوميا ، ومن الاكوادور بمعدل 92 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 89 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا .