ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت معدل 5.328 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 869 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 6.197 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت حيث بلغت معدل 167 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن الأسبوع الماضي والذي بلغت الصادرات فيها معدل 132 ألف برميل يوميا".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.940 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 598 ألف برميل يوميا، تليها فنزويلا بمتوسط 285 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 140 الف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بمعدل 123 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور كانت بمعدل 54 ألف برميل يوميا ومن كولومبيا بمعدل 21 ألف برميل" .