ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت لتصل معدل 222 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.191 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 204 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.395 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 222 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 42 الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 180 الف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.327 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 728 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 339 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل بمعدل 189 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغ معدل 143 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 104 آلاف برميل يوميا ، ومن ليبيا بمعدل 49 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 36 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".