ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 81 ألف برميل يوميا خلال اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفع بأكثر من 80 الف برميل يوميا كمعدل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.423 مليون برميل يوميا منخفضا بمقدار 245 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.668 مليون برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت متوسط 346 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، مرتفعا باكثر من 81 الف برميل كمعدل يومي عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمتوسط 265 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمتوسط بلغ 3.371 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 633 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمتوسط 385 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 294 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغ متوسط 178 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمتوسط 170 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور متوسط 46 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا".