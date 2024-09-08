ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتتجاوز 200 ألف برميل يوميا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 4.876 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 732 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.608 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 201 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 48 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 153 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.516 ملايين برميل يومياً ، تلتها المكسيك بمتوسط 374 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 204 آلاف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 180 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 179 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من الإكوادور كانت بمعدل 104 آلاف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يوميا، ومن ثم نيجيريا بمعدل 32 ألف برميل يوميا".